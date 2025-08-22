Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рубио призвал Европу взять основную роль в гарантиях безопасности Украине, — CNN

Рубио призвал Европу взять основную роль в гарантиях безопасности Украине, — CNN

Александр Панько
22.08.25 14:23
76
Рубио призвал Европу взять основную роль в гарантиях безопасности Украине, — CNN

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но подчеркнул, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль. Об этом сообщает CNN.

Как пишет телеканал со ссылкой на европейского дипломата, знакомого с разговором, об этом Рубио сказал в четверг во время встречи с европейскими коллегами.

В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские государства. Рубио не уточнил, какие именно гарантии готовы предоставить США, однако дал сигнал, что Америка не останется в стороне.

Напомним, США и Европа подготовили варианты безопасности Украины.

Тэги: Украина, Европа, гарантии безопасности, Марко Рубио

Комментарии

Статьи

21.08.25 17:32

Воскресение Партии Регионов 2.0

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.08.25 14:27

В ООН сделали ряд заявлений по поводу голода в Секторе Газа

22.08.25 14:18

Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными

22.08.25 13:34

Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

22.08.25 13:23

США перестали делиться разведданными о переговорах между РФ и Украиной, — CBS

22.08.25 13:22

Трамп приписал себе еще одну победу

22.08.25 13:07

Медик поведала о небывалой пользе арбуза

22.08.25 12:34

РФ готовит детей к войне дронов, — британская разведка

22.08.25 12:25

Россия вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси, — разведка

22.08.25 12:19

Финны рассказали, когда передадут Украине первую партию БПЛА

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21.08.25 09:23

Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет

20.08.25 14:37

Стало известно, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину после войны

20.08.25 12:18

Названы расходы Украины на оборону с начала года

20.08.25 10:49

Трамп объяснил роль США в вопросе гарантий для Украины

16.08.25 03:02

Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после встречи с Путиным

16.08.25 02:52

Путин сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

15.08.25 23:13

Трамп сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

15.08.25 22:29

Трамп и Путин встретились на Аляске

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

15.08.25 14:57

Корейцы выяснили, что старение – заразно

15.08.25 17:25

Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина

15.08.25 15:50

Создан первый в мире антидот от отравления угарным газом

16.08.25 02:30

Трамп срочно позвонил Зеленскому

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

Фото и Видео
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди