Рубио призвал Европу взять основную роль в гарантиях безопасности Украине, — CNN

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но подчеркнул, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль. Об этом сообщает CNN.

Как пишет телеканал со ссылкой на европейского дипломата, знакомого с разговором, об этом Рубио сказал в четверг во время встречи с европейскими коллегами.

В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские государства. Рубио не уточнил, какие именно гарантии готовы предоставить США, однако дал сигнал, что Америка не останется в стороне.

Напомним, США и Европа подготовили варианты безопасности Украины.