Украина после войны сможет заключать сделки об обороне с разными странами, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Глава американской дипломатии отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО — США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.

«И поэтому все признают, — даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа — что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами», — сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас идет США координируют позиции со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.

«Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем», — отметил госсекретарь.

Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины — мощная армия.

Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно — отныне ее помогают его закупать и поставлять страны Европы через НАТО.

Напомним, по словам Рубио, каждой стороне придется пойти на уступки.