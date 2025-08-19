В Киевской области произошло смертельное ДТП с пьяным водителем

Резонансное ДТП произошло в поселке Великая Дымерка (Киевская область). О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что 50-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину, которая находилась в инвалидной коляске на обочине дороги недалеко от своего дома.

В результате аварии она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Увы, женщина впоследствии умерла в больнице от полученных травм.

При этом копы говорят, что у водителя обнаружили 2.1 промилле алкоголя в крови.

Его уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания, а также сообщили о подозрении по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения» (ч. 3 ст. 286-1 УКУ).

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.