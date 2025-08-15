Коалиция желающих не готова отправлять войска в Украину, - СМИ

Великобритания отказалась от плана направить в Украину 30-тысячный миротворческий контингент для защиты крупнейших городов, сообщает The Times.

Причиной стала отсутствие готовности всех стран Коалиции желающих, которую формируют Великобритания и Франция, направлять войска на украинскую территорию.

После телеконференции в среду с участием Дональда Трампа и европейских лидеров премьер-министр Великобритании Кэр Стармер заявил, что европейские государства подготовили надежные военные планы развертывания в Украине «сил поддержки» после достижения соглашения о прекращении огня. Однако нынешнее предложение Лондона предусматривает более «реалистичную миссию» — обеспечение воздушной безопасности над западной Украиной, подготовку украинских военных и разминирование Черного моря.

Издание отмечает, что от первоначальной идеи отправить большой контингент для охраны городов и портов решили отказаться. Участие в миссии обсуждают более 30 стран, однако в некоторых европейских столицах считают слишком рискованным развертывание десятков тысяч военных, поэтому необходимого количества сил для сдерживания повторной агрессии России не набирается. Это вызвало разочарование в странах, готовых отправить войска.

Вместо масштабного присутствия военных на территории Украины Великобритания планирует усилить экономическое давление на Москву.

Стармер также заявил, что существуют «реальные» шансы на заключение соглашения по итогам встречи Трампа с Путиным на Аляске, и европейские союзники обещают помочь в её реализации.

В заявлении Коалиции желающих накануне подчеркнули, что в рамках урегулирования на Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с другими странами не может быть наложено никаких ограничений. Москва, в свою очередь, настаивает на сокращении численности ВСУ, значительных ограничениях на западную военную помощь и исключении вступления Украины в НАТО.

«У Украины должны быть надежные гарантии безопасности для обеспечения суверенитета и территориальной целостности, и члены коалиции готовы играть в этом активную роль, в том числе путем реализации планов тех, кто готов развернуть силы поддержки после окончания боевых действий», — говорится в документе.

«Россия не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО», — добавили в заявлении.

Напомним, Коалиция желающих согласовала создание нового постоянного командования в Париже, тогда как в Киеве планируют разместить координационный центр.