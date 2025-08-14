Во Львовской области произошло смертельное ДТП с детьми

Вечером среды, 13 августа, возле села Ивановцы Стрыйского района Львовской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Информируется, что тут случилось столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний подросток, и автомобиля Seat Altea XL под управлением 31-летнего водителя.

Увы, в результате инцидента 15-летняя пассажирка и 20-летний мужчина, находившиеся в Mercedes-Benz, погибли на месте. Еще трое пассажиров этого же автомобиля (15-летний и двое 17-летних парней) были госпитализированы с телесными повреждениями.

Добавляется, что следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Сейчас решается вопрос о задержании несовершеннолетнего водителя Mercedes-Benz.

