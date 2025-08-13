Стало известно об амбициозных планах Папы Римского Льва XIV. Как информирует Вloomberg, Ватикан хочет полностью перейти на солнечную энергию.

Глава католиков решил ввести так называемую зеленую мессу, то есть церковную службу, посвященную заботе об окружающей среде.

Говорится, что он также активно поддерживает проект, который сделает Ватикан первой страной в мире, полностью обеспечиваемой солнечной энергией.

Планируется строительство большой солнечной батареи недалеко от Рима.

Сам Лев XIV назвал эту инициативу примером для всего мира и подчеркнул важность заботы об общем доме, особенно в условиях участившихся стихийных бедствий, являющихся следствием изменения климата.

Кроме этого он подчеркивает необходимость молитвы за тех, кто еще не осознает критичности экологической проблемы, призывая к совместным действиям не только верующих, но и всех людей планеты.

Ранее мы писали, что на Земле появились два новых сезона.