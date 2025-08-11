Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля с ХАМАС

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Об этом политик сказал в интервью телеканалу Eternal Word Television Network.

Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

«Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: «Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу», — сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что «если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство».

24 июля Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. В МИД страны назвали это попыткой поддержать мир в Секторе Газа.

В ответ Израиль жестко раскритиковал такие намерения Парижа.

США также решительно отвергли план Макрона.