В Украину возвращаются дожди – прогноз на ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 6 августа, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ожидаются в западных, Винницкой и Житомирской, днем и в большинстве северных и центральных областей. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юге до 23 тепла, днем в западных областях плюс 18-23, в северных и Винницкой областях 24-29 тепла, на остальной территории Украины плюс 30-34, в южной части страны местами прогнозируется 35-37 тепла.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 26-28 тепла.

Также указывается, что в четверг, 7 августа, ночью в северных и центральных, днем в Сумской, восточных и юго-восточных областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге и юго-востоке плюс 16-21, днем 28-33 тепла, на остальной территории ночью плюс 10-15, в западных областях 7-12 тепла, днем плюс 22-27.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет кратковременный дождь, а днем будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.

Ранее мы писали, что на Земле появились два новых сезона.