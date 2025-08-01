Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рубио заявил о новых контактах с Кремлем по поводу войны

Рубио заявил о новых контактах с Кремлем по поводу войны

Александр Панько
01.08.25 10:31
148
Рубио заявил о новых контактах с Кремлем по поводу войны

Американские чиновники недавно контактировали с представителями российского диктатора Владимира Путина и обсудили вопросы войны РФ против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.

По его словам, Трамп ждал уже более шести месяцев и делал все возможное для того, чтобы война России против Украины завершилась.

«Мы продолжаем контакты с российской стороной — буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми его приближенными, с надеждой достичь какого-то понимания на пути к миру. Но мы не видим прогресса», — рассказал госсекретарь.

Больше всего Трампа расстраивает, когда он после «прекрасных телефонных разговоров» с Путиным включает новости и видит, что Россия разбомбила очередной украинский город далеко от линии фронта.

«Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о перемирии, если одна из сторон в нем не заинтересована», — объяснил Рубио.

Он добавил, что у американского лидера «есть много вариантов давления» на Россию. Например, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, так как это значительная часть доходов Москвы. Также возможны «серьезные» санкции на банковский сектор.

Однако в администрации Трампа вновь надеются избежать таких действий и найти путь к прекращению боевых действий.

Трамп «не намерен ждать вечно», подвел итог Рубио.

Напомним, Рубио высмеял угрозы Медведева ядерной войной.

Тэги: Кремль, война в Украине, Марко Рубио

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.08.25 11:54

Испанский врач назвал продукты, которые помогут улучшить сон

01.08.25 11:43

Стало известно о состоянии энергосистемы Украины в начале августа

01.08.25 11:18

Вашингтон усиливает поддержку: комитет Сената одобрил $1 млрд для Украины, — Reuters

01.08.25 10:56

Тайна «испанки» раскрыта: ученые выяснили, что стояло за пандемией 1918 года

01.08.25 10:47

В Китае маленький ребенок выжил после падения с 18-го этажа

01.08.25 10:15

В ОП разъяснили изменения по отпускам военных

01.08.25 10:00

Число жертв вчерашнего удара по Киеву выросло до 28

01.08.25 09:58

Трамп объяснил, чем же так хороши его пошлины

01.08.25 09:49

В Черкассах мужчина выпрыгнул из окна больницы во время прохождения ВЛК

01.08.25 11:18

Вашингтон усиливает поддержку: комитет Сената одобрил $1 млрд для Украины, — Reuters

01.08.25 10:00

Число жертв вчерашнего удара по Киеву выросло до 28

01.08.25 09:33

Фон дер Ляйен назвала главное требование к Украине

31.07.25 21:56

Трамп озвучил дату завершения огня в Украине

31.07.25 15:15

Рада одобрила дополнительные 412 млрд на оборону

31.07.25 13:53

Депутаты проголосовали за независимость НАБУ и САП

31.07.25 13:25

В Киеве нашли тело восьмой жертвы ночной атаки

31.07.25 10:19

Киев могли атаковать реактивные «Шахеды»

31.07.25 09:30

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки раненых

30.07.25 12:41

В Раде анонсировали оборонное соглашение с США

25.07.25 13:00

Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным

25.07.25 13:50

Зеленский озвучил дефицит Украины на год

28.07.25 00:01

3I/ATLAS: американский профессор назвал загадочную комету инопланетной технологией

29.07.25 09:27

Дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

25.07.25 12:36

Потребление электричества в Украине существенно выросло – актуальная ситуация

25.07.25 16:28

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в последние выходные июля

25.07.25 14:21

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток

29.07.25 11:01

Франция рассказала, как должна завершиться война в Секторе Газа

25.07.25 12:13

Ученые обнаружили ну очень странную планету

28.07.25 12:23

Испанцы узнали о древних людях кое-что жуткое

Фото и Видео
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди