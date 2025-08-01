Рубио заявил о новых контактах с Кремлем по поводу войны

Американские чиновники недавно контактировали с представителями российского диктатора Владимира Путина и обсудили вопросы войны РФ против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.

По его словам, Трамп ждал уже более шести месяцев и делал все возможное для того, чтобы война России против Украины завершилась.

«Мы продолжаем контакты с российской стороной — буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми его приближенными, с надеждой достичь какого-то понимания на пути к миру. Но мы не видим прогресса», — рассказал госсекретарь.

Больше всего Трампа расстраивает, когда он после «прекрасных телефонных разговоров» с Путиным включает новости и видит, что Россия разбомбила очередной украинский город далеко от линии фронта.

«Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о перемирии, если одна из сторон в нем не заинтересована», — объяснил Рубио.

Он добавил, что у американского лидера «есть много вариантов давления» на Россию. Например, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, так как это значительная часть доходов Москвы. Также возможны «серьезные» санкции на банковский сектор.

Однако в администрации Трампа вновь надеются избежать таких действий и найти путь к прекращению боевых действий.

Трамп «не намерен ждать вечно», подвел итог Рубио.

Напомним, Рубио высмеял угрозы Медведева ядерной войной.