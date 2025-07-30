Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на стыке июля и августа

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 31 июля, в северо-восточной части нашей страны, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью на юге и востоке плюс 18-23, днем 27-32 тепла, в Луганской области прогреется до плюс 35-36, на остальной территории Украины ночью 12-17 тепла, днем плюс 21-26.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 1 августа, по стране будет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге и востоке плюс 18-23, днем 27-32 тепла; на остальной территории ночью плюс 12-17, днем 21-26 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Ранее из-за непогоды отключения электричества произошли в девяти областях Украины.