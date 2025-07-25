Авторитетное издание сообщило о невероятном влиянии Рубио на Трампа

Оказывается, государственный секретарь США Марко Рубио сильно влияет на президента страны Дональда Трампа. Об этом информирует издание Financial Times.

Среди прочего, в публикации сказано следующее: «В некоторых важных вопросах он был удивительно последователен. Марко Рубио не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, заставляя Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к таким странам, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла».

Указывается на то, что, заняв свою должность, Марко Рубио «существенно изменил отношение к ключевым темам американской внешней политики».

Говорится: «Он отказался от идеи так называемой мягкой силы. Поэтому неизменность его позиции по России, Китаю и Ирану – не более чем редкое исключение».

Добавляется: «Критики обвиняют Марко Рубио в оппортунизме, заявляя, что он цинично отказался от своих основных убеждений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Таким образом, его надежды стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2028-м году основаны на завоевании поддержки и использовании того же чувства недовольства, которое привело Дональда Трампа в Белый дом в 2016-м и 2024-м годах».

Ранее Трамп высказался о военной помощи Украине.