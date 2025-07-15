Дания поможет ВСУ со спутниковой связью

Помощь Дании по время войны в Украине нашей стране продолжается. Министерство обороны королевства поведало хорошие новости.

Сообщается: «Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)».

Добавляется, что для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи.

Ожидается, что это может иметь решающее значение для проведения военных операций.

Резюмируется, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер.

Ранее мы писали, что Дания будет призывать женщин на военную службу.