В Киеве водитель покусал полицейского

Патрульные задержали в Дарницком районе Киева водителя BMW, который проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. Правоохранители установили, что мужчина находится в розыске ТЦК за нарушение воинской обязанности. Водитель во время задержания оказал сопротивление и укусил полицейского. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Инспекторы, патрулируя Дарницкий район, 25 июня, остановили автомобиль BMW — водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и имел закрытый номерной знак на авто, отметили правоохранители.

«Проверив информацию о водителе, согласно базам данных, мы установили, что он находится в розыске ТЦК и СП по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП», — говорится в сообщении.

Они сообщили об этом мужчине, после чего он «начал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя», а также «оказывал сопротивление и укусил полицейского».

Правонарушителя задержали, применив физическую силу. Инспекторы составили на мужчину следующие админматериалы:

— Злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП);

— Управление транспортным средством с закрытым номерным знаком (ч. 1 ст. 121-3 КУоАП).

Напомним, в Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы.