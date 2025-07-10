Рубио заявил, что Европа исчерпала свои запасы вооружений для помощи Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал громкое заявление по поводу НАТО и помощи Украины. Он призвал восстановить оборонный потенциал Альянса.

Чиновник сказал: «Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников».

Добавляется, что сегодня НАТО предстоит восполнить ключевые компоненты.

Он отметил: «Альянс должен восстановить давно забытые способности, включая стратегическую переброску, системы ПВО, артиллерию и средства управления и контроля».

Говорится также, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, США остаются единственной страной, обладающей промышленным потенциалом, способным полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.

Ранее Мерц обратился к Трампу по поводу Украины.