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Новости > В Перу найден затерянный город возрастом 3500 лет

В Перу найден затерянный город возрастом 3500 лет

Агата Кловская
08.07.25 16:51
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В Перу найден затерянный город возрастом 3500 лет

Археологи обнаружили город в Перу, которому может быть около 3500 лет. Город под названием Пенико, вероятно, служил торговой точкой, связывающей ранние общины Тихоокеанского побережья с теми, кто жил в Андах и бассейне Амазонки, пишет The Telegraph.

Археологи выяснили, что городской центр находился на склоне холма на высоте около 600 над уровнем моря. Они предположили, что город был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры — примерно в то же время, когда процветали ранние цивилизации на Ближнем Востоке и в Азии.

Кадры с места, снятые учеными с помощью дрона, показывают круглую конструкцию на террасе склона холма в центре города, окруженную остатками каменных и глиняных зданий.

Место имеет поразительное сходство с древним городом Караль, старейшей цивилизацией в Америке.

Кадры с места, снятые учеными с помощью дрона, показывают круглую конструкцию на террасе склона холма в центре города, окруженную остатками каменных и глиняных зданий.

Место имеет поразительное сходство с древним городом Караль, старейшей цивилизацией в Америке.

Ученые считают, что город мог возникнуть после того, как Карал пришел в упадок из-за изменения климата.

Возникший около 5000 лет назад, Карал считается современником цивилизаций Египта, Индии, Шумера и Китая. Однако в отличие от них, по словам исследователей, он развивался в полной изоляции.

Считается, что два затопленных круглых двора Караля служили церемониальными помещениями для собраний и ритуалов.

Рут Шейди, археолог, руководившая исследованиями Пенико и раскопками Карала в 1990-х годах, сказала, что недавно открытый город особенно важен для понимания того, что стало с цивилизацией Караля после того, как она была опустошена.

«Они были расположены в стратегическом месте для торговли и обмена с обществами побережья, высокогорий и джунглей», — прокомментировала Шейди.

Марко Мачакуай, археолог и исследователь из Министерства культуры Перу, сказал, что важность Пенико заключается в том, что он является продолжением общества Караля, которое пришло в упадок около 1800 г. до н. э., возможно, из-за засухи и наводнения.

После восьми лет исследований археологи идентифицировали до 18 сооружений в Пенико, среди них: церемониальные храмы, жилые комплексы и фрески.

Стены центральной площади выделяются своими скульптурными рельефами и изображениями путуту, трубы из раковины, используемой в религиозных церемониях, звук которой разносится на большие расстояния. Считается, что они были символами власти и авторитета в обществе Пенико.

В других зданиях исследователи обнаружили человеческие останки, глиняные скульптуры людей и животных, церемониальные предметы и ожерелья из бус и ракушек.

Комбинация артефактов с этого места сочетает в себе влияния побережья, гор и джунглей, что привело археологов к выводу, что город был связующим звеном для торговли в регионе.

Йошио Кано, представитель археологической зоны Караль, сообщил местным СМИ: «Были обнаружены доказательства большой торговли не только в долине Супе, но и с долиной Уаура, поскольку она расположена в очень стратегическом месте в долине Супе (...) И, кроме того, были обнаружены доказательства интеграции также с горными и джунглевыми районами, и на больших расстояниях».

Пенико официально открыл свои двери для туристов, чтобы посетить древний город 3 июля.

В рамках проекта церемониальные пространства в городе были реконструированы в цифровом виде, чтобы посетители могли увидеть, как выглядел город в расцвете сил.

Напомним, в Мексике случайно нашли затерянный город майя.

Тэги: Перу, затерянный город

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