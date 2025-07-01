В Киеве хотят обустроить модульные укрытия

Модульные укрытия могут обустроить в Киеве. Об этом поведал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Чиновник отметил: «Почти три с половиной года большой войны и ни одного модульного укрытия в столице. В Одессе, Харькове, Херсоне, Запорожье, Днепре, Николаеве – можно. В Киеве нельзя?».

Добавляется, что препятствием для этого являются государственные строительные нормы, однако не уточняется, какие именно.

Резюмируется: «Я выношу для рассмотрения на Совете обороны Киева вопрос обустройства модульных укрытий в столице. И, соответственно, финансирование этого проекта за счет общины».

Ранее мы писали, что в Украине уже более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно.