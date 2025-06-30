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Новости > Американцы развенчали популярный курортный миф

Американцы развенчали популярный курортный миф

Агата Кловская
30.06.25 17:09
146
Американцы развенчали популярный курортный миф

Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) опровергли популярный курортный миф. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, вопреки слухам, купание в море после еды не повышает риск утопления или расстройств пищеварения.

Некоторым свойственно считать, что купание сразу после еды может спровоцировать тепловой удар или судороги, которые в воде могут привести к утоплению.

Сказано, что в фундаменте данного мифа лежит физиологическое объяснение, кажущееся логичным, но научно не подтвержденным: после еды кровь якобы устремляется к органам пищеварения, а мышцы получают меньше кислорода и становятся более подверженными судорогам.

Предполагалось, что физическая нагрузка на полный желудок может вызвать тошноту и рвоту.

Впрочем, ученые уверяют, что сторонники запрета на купание после еды обычно ссылаются на два аргумента: перераспределение крови и повышенную нагрузку на ЖКТ. Но объем крови, который реально меняет направление в процессе пищеварения, незначителен и не способен вызвать судороги, а риск тошноты или рвоты при умеренной активности в воде крайне мал.

Резюмируется, что в 1960-х годах специалисты провели опыт и установили, что еда не влияет на физическую выносливость даже у профессиональных пловцов. Другими словами, с научной точки зрения купание после еды безопасно.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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