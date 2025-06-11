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Новости > Вашингтон и Пекин договорились о снятии ряда торговых ограничений

Вашингтон и Пекин договорились о снятии ряда торговых ограничений

Александр Панько
11.06.25 13:43
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Вашингтон и Пекин договорились о снятии ряда торговых ограничений

Соединенные Штаты и Китай договорились об отмене таможенных тарифов и экспортных ограничений Пекина для редкоземельных металлов. Но в целом, прогресс все еще ограничен. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра торговли США Говарда Лутника, по итогам переговоров в Лондоне 10 июня, документ конкретизирует договоренности, достигнутые в июне в Женеве, предусматривающие ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.

Однако реализация женевских договоренностей осложнилась из-за ограничений со стороны Пекина на экспорт критически важных минералов. Это привело ко введению со стороны Вашингтона ограничений на экспорт технологической продукции в Китай.

Лутник сообщил, что в рамках достигнутого в Лондоне соглашения, США согласились на частичное снятие введенных в ответ ограничений, но детали пока не разглашаются.

Он отметил, что согласованный в Лондоне рамочный документ будет передан на утверждение лидерам обоих государств. В случае одобрения президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, стороны перейдут к реализации рамочного соглашения.

Заместитель министра торговли Китая Ли Ченган также подтвердил о достижении принципиальной договоренности по внедрению решений, которые были согласованы лидерами государств в телефонном разговоре 5 июня и во время переговоров в Женеве.

В то же время, несмотря на позитивный сигнал для рынков, эксперты отмечают, что это соглашение не урегулирует стратегические разногласия между сторонами, в частности относительно односторонних тарифов Дональда Трампа и давними жалобами США на государственную, экспортно-ориентированную модель экономики Китая.

Старший директор Центра геоэкономики Atlantic Council в Вашингтоне Джош Липски отметил, что стороны покинули Женеву с принципиально разным видением условий этого соглашения, и что им нужно было конкретизировать необходимые действия.

Липски отметил, что у сторон есть время до 10 августа для согласования более комплексного соглашения по снижению торгового напряжения, иначе тарифные ставки снова вырастут: с около 30% до 145% с американской стороны и с 10% до 125% с китайской.

Аналитики отмечают, что достижение рамочного соглашения снижает риски дальнейшей эскалации торговой войны, однако его успешная имплементация будет зависеть от политической воли лидеров обеих стран.

Отдельное внимание в рамках договоренностей, было уделено вопросу отмены ограничений на экспорт китайских редкоземельных металлов и магнитов в США.

По словам Лутника, эти поставки имеют фундаментальное значение для американской промышленности, в частности в сфере электротранспорта. По его словам, ожидается, что соответствующие ограничения с обеих сторон будут сняты «сбалансированным образом».

Известно, что в ответ на действия Пекина администрация Трампа с мая прекратила экспорт в Китай ключевых технологий, в частности программного обеспечения для проектирования микросхем, специальных химических компонентов и авиационного оборудования. Также были отозваны ранее выданные экспортные лицензии.

Напомним, на фоне торговой напряженности, Всемирный банк во вторник снизил прогноз глобального роста на 2025 год на 0,4 процентного пункта — до 2,3%, предупредив о существенных рисках для экономик, обусловленных высокими тарифами и ростом неопределенности.

В то же время, рынки уже отыграли большинство потерь, которые понесли после того, как в апреле Трамп объявил свои масштабные «тарифы освобождения», на фоне перезагрузки диалога между двумя крупнейшими экономиками мира в Женеве.

Тэги: США, Китай, торговая война

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