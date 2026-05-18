Во Франции угрожают Маску арестом

Прокурор Парижа Лор Бекко сделала ряд громких заявлений. По ее словам, Франция продолжает расследование против американского миллиардера Илона Маска и его компании X.

Говорится: «В самом крайнем случае, если после всех проверок следователи решат, что в отношении Илона Маска можно выдвинуть обвинения и вызвать в уголовный суд, а он не будет отвечать на судебные повестки, то по закону единственным способом обеспечения его явки является ордер на арест».

Добавляется, что власти страны не получили ответа от министерства юстиции США по вопросу сотрудничества в расследовании, в то время как в рамках других дел взаимодействие продолжается.

Указывается, что это может быть связано как с различиями в законодательстве, так и с разными взглядами сторон на деятельность бизнесмена.

Отмечается: «Для меня важно, чтобы европейское и, в частности, французское законодательство было соблюдено в отношении соцсетей на нашей территории, даже если они международные».

Следует напомнить, что предварительное расследование против Илона Маска и его компании стартовало в начале месяца после того, как 20 апреля он не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний. На допрос его вызывали в рамках дела против соцсети, которое возбудили после проверки в январе прошлого года, которое касается работы алгоритмов и встроенного ИИ-бота Grok. Жалобы поступали в том числе на генерацию им изображений сексуального характера и материалов с отрицанием холокоста.

Ранее Маск вновь поддержал Дурова.