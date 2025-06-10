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Новости > В Украине будет удерживаться весьма прохладная погода

В Украине будет удерживаться весьма прохладная погода

Агата Кловская
10.06.25 14:25
158
В Украине будет удерживаться весьма прохладная погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился свежий прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью в среду, 11 июня, в северо-западной части страны, а днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков. Ветер южный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 8-13, на юге 13-18 тепла, днем в западных областях плюс 17-22, в северных и большинстве центральных областей 20-25 тепла, на остальной территории Украины плюс 24-29.

В Киеве завтра будет сухо, но вечером пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла.

Информируется при этом, что в четверг, 12 июня, в нашей страны прогнозируются кратковременные дожди, ночью в восточных областях, днем в юго-западной части без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 10-15, днем 17-22 тепла, на юго-востоке ночью плюс 13-18, днем 22-27 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем около 20 тепла.

Ранее мы писали, что в Украине вновь отключают электричество.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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