Войска России готовы атаковать Сумщину, — ГПСУ

Российская армия накопила достаточное количество сил в пределах Курской области, чтобы осуществить попытку атаки на территорию Сумской области Украины. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, 29 мая.

«Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области», — заявил он.

По словам Демченко, накопление началось с того момента, когда Россия пыталась вытеснить Силы обороны Украины, которые проводили операцию на Курщине, «враг и продолжает их держать».

«Периодически видим изменение количества, но враг имеет достаточно сил на этом направлении, чтобы осуществлять определённые действия относительно нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины», — подчеркнул представитель.

Он добавил, что количество вражеских диверсионно-разведывательных групп не уменьшается. В частности, наиболее активно враг применяет своих диверсантов именно в пределах Сумщины.

Напомним, Россия наращивает активность у границ Черниговской области.