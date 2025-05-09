Британцы спилили дерево Робин Гуда

В Великобритании завершился громкий судебный процесс. Двое мужчин (39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс) были признаны виновными в спиле дерева Робин Гуда в сентябре 2023-го года, информирует Sky News.

Этому платану в национальном парке Нортамберленд было более 150 лет.

Отметим, что подозреваемые отрицали обвинения, но присяжные вынесли им обвинительный приговор.

Сказано, что распил дерева нанес ущерб более чем в 620 тысяч фунтов стерлингов, еще в свыше тысячу фунтов следствие оценило повреждения, нанесенные находящемуся рядом валу Адриана, который представляет собой построенное римлянами оборонительное сооружение, оно включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и пострадало при падении спиленного платана.

Теперь преступники могут получить до десяти лет тюрьмы.

Как известно, это дерево получило известность после того, как появилось фильме «Робин Гуд : Принц воров» в 1991-м году.

Легенда гласит, что убежище Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии.

В 2016-м году легендарный платан получил звание «Дерево года» в Англии.

В Национальном фонде Великобритании поведали, что соберут семена и черенки дерева, к тому же новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Год назад Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.

Ранее итальянцы выдвинули против сына Трампа необычное обвинение.