Синоптики поведали, какой будет погода в Украине накануне Пасхи

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в пятницу, 18 апреля, по стране будет преимущественно без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 19-24 тепла, на побережье морей плюс 15-20.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23.

Также информируется, что в субботу, 19 апреля, в Украине тоже будет преимущественно без осадков, только ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в большинстве западных областей прогнозируется небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 19-24 тепла, в западных областях и на побережье морей плюс 15-20.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 19-21.

Ранее синоптики пообещали украинцам относительно комфортную погоду под конец рабочей недели.