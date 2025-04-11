Стало известно, вернется ли весна в Украину в ближайшие выходные

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 12 апреля, погода в нашей стране станет немного мягче, в юго-восточной части, ночью и утром и в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории будет без осадков. Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью заморозки в воздухе от минус 5 до 0, в большинстве западных областей и на юго-востоке страны будет 1-3 тепла, от минус 5 до 0, днем 7-12° тепла. В Карпатах пройдет небольшой снег, днем с дождем: ночью от минус 5 до 0, днем около 0.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе минус 1-3, днем около 10 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 13 апреля, будет преимущественно сухо, только на юго-востоке пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в юго-восточной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0, днем 10-15° тепла, в западных областях до плюс 18.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 12-14.

Ранее синоптики рассказали, где Украину занесло весенним снегом.