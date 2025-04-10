Ученые рассказали, как приготовить идеальный кофе

Эксперты из Пенсильванского университета в США поведали, как приготовить идеальный кофе. Поделились хитрым секретом.

Специалисты говорят, что делать это следует методом пролива более крепкий кофе, используя меньше зерен.

Ученые использовали лазеры и прозрачные частицы, чтобы визуализировать процесс.

Выяснилось, что сильная, но плавная струя воды заставляет частицы кофейной гущи циркулировать, улучшая экстракцию.

Добавляется, что ключевое значение имела высота наливания: чем выше была струя, тем лучше перемешивалась кофейная гуща.

Указывается, что толстая струя воды создавала лавинный эффект, равномерно пропитывая гущу и извлекая больше аромата, тогда как тонкие струи распадались на капли, делая напиток менее насыщенным.

Информируется, что лучшим сосудом для приготовления проливного кофе оказался чайник с так называемой гусиной шеей: его конструкция идеальна для создания нужного потока.

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