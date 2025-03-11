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Новости > Судья Владимир Мармаш, якобы "подконтрольный" БЭБ, решает судьбы людей по собственному усмотрению, а не по закону?

Судья Владимир Мармаш, якобы "подконтрольный" БЭБ, решает судьбы людей по собственному усмотрению, а не по закону?

Автор: «Фраза»
11.03.25 13:34
336
Судья Владимир Мармаш, якобы "подконтрольный" БЭБ, решает судьбы людей по собственному усмотрению, а не по закону?

Судья Лычаковского районного суда города Львова Владимир Мармаш, предположительно, решает судьбы людей по собственному усмотрению и убеждению, якобы открыто игнорируя установленный процесс, не слыша убедительные аргументы сторон, а также якобы игнорируя законы. Об этом, как пишут в соцсетях,  говорят и некоторые жители города, и отдельные участники судебных процессов.

«Укрепившись" в Лычаковском районном суде города Львова, судья Мармаш вершит якобы «своё необходимое» правосудие. Есть версия, что такие предположительные  нарушения закона не могут происходить без, возможного, согласия или поддержки правоохранительных органов.

Так, согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, можно сделать предположительный вывод, что за последние два года Мармаш безоговорочно удовлетворяет все ходатайства Бюро экономической безопасности - почти в 100% случаев, а сообщения сторон о многочисленных нарушениях закона, похоже, попросту игнорирует.

Например, можно проанализировать данные Реестра по одному из многочисленных дел, по которым он выносил решения. Печерский районный суд г. Киева принимает решение об отмене ареста имущества (дело № 757/46794/23-к), а уже через месяц дело рассматривается судьёй Лычаковского районного суда Львова – Мармашем, который повторно накладывает арест, действуя, видимо, в интересах БЭБ (дело № 463/10140/23). 

Эти предположительные сведения могут свидетельствать о, возможной, "зависимости и подконтрольности" судьи Мармаша правоохранительным органам, в частности Бюро экономической безопасности Украины.

По мнению некоторых юристов, принимая упомянутые решения, судья Мармаш В.Я., кажется, помогает руководителю детективов БЭБ Александру Ткачуку. Поэтому, можно предположить, что надеяться на вынесение независимого, законного и обоснованного судебного решения судьей Мармашем не стоит.

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