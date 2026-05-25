Тихановская прибыла с первым визитом в Украину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла в столицу Украины с визитом. Об этом она сообщила в Telegram в понедельник, 25 мая.

Оппозиционерка прибыла по приглашению президента Владимира Зеленского. Ранее ее визит анонсировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Тихановская отметила, что для нее было важно начать свой визит с почтения погибшей во время полномасштабной войны РФ белорусской доброволице Марии Зайцевой.

«Для меня было очень важно начать этот визит именно с почтения человека, который отдал свою жизнь за свободу Украины и Беларуси. Первое, что я сделала, когда прибыла в Киев, — это посетила могилу Марии Зайцевой сразу с поезда. Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность», — заявила лидер белорусской оппозиции.

Марии было 24 года. Она, как и тысячи белорусов, в 2020 году выступила против насилия в Беларуси. А когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, девушка присоединилась к белорусским добровольцам и стала частью совместной борьбы против российского империализма и диктатуры.

«Для меня Мария — символ нового поколения белорусов. Людей, которые понимают, что свобода Беларуси и свобода Украины неразделимы. Она погибла как героиня, но ее имя будет жить. И наш долг — сделать все, чтобы жертва Марии и других героев не была напрасной», — подчеркнула Тихановская.

Вместе с Тихановской в мероприятиях приняли участие заместитель главы Объединенного переходного кабинета министров Беларуси Павел Латушко, руководитель аппарата Объединенного переходного кабинета министров Валерий Мацкевич.

Напомним, Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси.