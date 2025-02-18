ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

Европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в рамках потенциального соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что численность потенциального военного контингента, который может направить Европа в Украину, была раскрыта в ответах на письмо США, где Америка просила европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Украины.

По данным источников, сейчас страны Европы готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

Европейские военные не будут размещаться вдоль линии столкновения, но «будут готовы продемонстрировать военную мощь в случае, если российские войска возобновят войну».

Кроме того, войска в Украине может поддержать большое количество вооруженных сил, находящихся за ее пределами, «в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться».

Наиболее взвешенное военное планирование такой миссии осуществила Франция. Страна может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

Напомним, Британия может отправить войска в Украину.