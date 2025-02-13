Гидрометцентр информировал, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце этой рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в четверг, 13 февраля, по стране будет без осадков, ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью 6-11 мороза, в восточных областях и в Карпатах до минус 15, на Закарпатье и в Крыму 1-6 мороза. Днем от минус 3 до плюс 2, в западных и Одесской областях от 0 до 5 тепла.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью минус 7-9, днем около 0.

Также сообщается, что в пятницу, 14 февраля, в западных, днем и в северных областях пройдет небольшой снег, мокрый снег. На остальной территории Украины будет без осадков. В западных и северных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 3-8 мороза, на Левобережье минус 8-13. Днем от 1 мороза до 4 тепла, в южных областях и в Крыму плюс 3-8.

В украинской столице послезавтра днем пройдет небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 5-7 мороза, днем плюс 1-3.

Ранее мы писали, что прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги.