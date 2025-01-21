Синоптики пообещали украинцам весьма теплую погоду в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что во вторник, 21 января, в нашей стране будет преимущественно без осадков, на западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем от 0 до плюс 5. На Прикарпатье, в Одесской области и Крыму прогреется до 4-9 тепла.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0, днем плюс 1-3.

Кроме этого информируется, что в среду, 22 января ночью на Закарпатье, днем на Правобережье местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем от 0 до плюс 5, на юге 3-8 тепла, на востоке Украины и в Карпатах ночью от 5 мороза до 0, днем от минус 2 до плюс 3.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью около 0, днем 2-4 тепла.

Ранее мы писали, что под конец января в Украину может прийти весенняя погода.