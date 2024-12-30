Диетолог посоветовала пить кофе с перцем и корицей

Российский диетолог Дарья Русакова поведала, как усилить пользу кофе. По ее словам, его стоит пить с перцем и корицей.

Медик говорит: «Такие улучшающие кровообращение специи имеют антиоксидантные, витаминные свойства. Поэтому в качестве обогащающей добавки они могут быть. Но чаще перец и корицу добавляют просто для улучшения вкуса».

По ее словам, в день можно выпивать до пяти чашек кофе, если у человека нет противопоказаний в виде гипервозбудимости нервной системы, учащенного пульса, а также проблем с сердечнососудистой системой.

Добавляется, что при этом беременным, детям, людям с аритмией и нарушениями центральной нервной системы, а также проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит быть с ним осторожнее.

Ранее австралийцы рассказали об опасности кофе.