В Украине сокращаются графики отключений света

Графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются. В Украине проводятся ремонты. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

По его словам, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.

«По результату эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас проходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются», — сказал Колесник.

В то же время, он заявил, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, стало известно, как будут отключать свет в четверг, 5 декабря.