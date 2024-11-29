Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последние дни осени

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в последние дни осени. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 29 ноября, в западных, Житомирской, а днем и Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории нашей страны будет без осадков.

В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Отмечается, что в течение суток будет от 3 мороза до 2 тепла. Ночью в восточных областях минус 1-6, днем на западе и юге страны 3-8 тепла, в Одесской и Крыму до плюс 12.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а днем ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, а днем от 0 до плюс 2.

Информируется, что в субботу, 30 ноября, в Украине будет без осадков, лишь ночью на Правобережье местами небольшой мокрый снег и дождь. В западных, северных и центральных областях местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге страны преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем от мину 1 до плюс 4. Ночью на Левобережье 1-6 мороза, днем в большинстве западных областей и южной части 3-8 тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до плюс 11.

В украинской столице послезавтра днем будет сухо, а ночью местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью около 0, а днем 1-3 тепла.

Ранее синоптик спрогнозировала в Украине внезапное потепление.