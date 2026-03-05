Рютте рассказал о разногласиях в НАТО из-за Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что в Альянсе существуют разногласия. Возникли они из-за ситуации вокруг Ирана.

Он сказал: «Испания также активно участвует в миссиях НАТО. Например, испанская система Patriot уже десять лет находится в Турции и защищает ключевые американские интересы. Да, существуют разногласия, но это альянс демократий».

Добавляется: «В Европе я вижу широкую поддержку того, что делает президент США: союзники не становятся стороной конфликта, но помогают США в их действиях. И когда между союзниками возникают споры, я стараюсь оставаться нейтральным, чтобы при необходимости помочь их урегулировать».

Ранее США призвали Европу наращивать свою военную мощь.