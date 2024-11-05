Пророссийский судья Хозяйственного суда Киева Анатолий Ивченко продолжает судить именем Украины, – СМИ

Судьи Хозяйственного суда г. Киева Анатолию Ивченко могут виснуть подозрение о вынесении незаконного решения об уплате государством Украины более 3 млрд грн в пользу Минобороны России по долгам частной компании Единые энергосистемы Украины, подконтрольной Юлии Тимошенко. Это решение судья вынес 12 лет назад в сентябре 2012 года. Об этом пишут со ссылкой на издание "Коротко.О".

Издание напоминает, что тогда суд своим решением удовлетворил иск Минобороны РФ к Кабмину относительно долгов ЕЭСУ, обязав уплатить российской стороне 3,113 млрд грн "к радости российской пропаганды и пророссийским чиновникам во главе страны". Решение произнес Анатолий Ивченко.

Еще в декабре 1995 года российский "Газпром" и корпорация ЕЭСУ, руководимая Юлией Тимошенко, договорились о поставках российского газа для украинских потребителей в течение 1996 года. Оплачивали топливо товарами для Минобороны РФ, которые ЕЭСУ закупала на рынке. "Вроде бы эти поставки были подкреплены "гарантиями" со стороны правительства – в случае, если бы ЕЭСУ не выполнила обязательства (что и произошло) – их должен был выполнить Кабмин, который тогда возглавлял соратник Тимошенко Павел Лазаренко", – говорится в материале.

Деньги не удавалось взыскать, пока к власти не пришел Янукович, а Тимошенко не села в тюрьму. Апелляционная и кассационная инстанция в 2012 – 2013 гг. оставили решение без изменений. Выплату разбили на части и до того, как Янукович сбежал из Украины, правительство успело перечислить россиянам около 40 млн гривен. На основе этого решения впоследствии Генпрокуратура сообщила Тимошенко о дополнительном подозрении по поводу растраты 3 млрд грн государственных средств.

"После революции достоинства прокуроры начали расследование обстоятельств вынесения этого решения Анатолием Ивченко. Ведь, во-первых, никаких свидетельств реального существования "писем с гарантиями" не нашлось (Государств не подтвердил, что они когда-то существовали), во-вторых, даже если бы они существовали , то такие эпистолярные произведения не имеют никакого юридического значения и не являются государственными гарантиями, которые бы обязывали Кабмин производить любые расчеты по долгам частной компании", – сказано в статье.

Относительно Анатолия Ивченко уже было готово подозрение в Генеральной прокуратуре по поводу вынесения неправосудного решения. "Более того, по непроверенным данным, были собраны доказательства его непосредственного участия в подготовке решения в наиболее невыгодных для Украины формулировках в сотрудничестве с российскими юристами", - добавляет издание.

По данным издания, уже в ближайшее время дело о "деньгах ЕЭСУ" и ответственности судьи Ивченко может быть разморожено. "Одна из причин – негласные требования Международного уголовного суда: параллельно с привлечением к ответственности россиян за преступления во время полномасштабного вторжения Украина также должна максимально привлечь к ответственности всех коллаборантов, способствовавших распространению влияния Кремля в Украине. И судья, который непосредственно "выписывал чек Минобороны из карманов украинских налогоплательщиков – в первых рядах для таких списков", – говорится в материале.

Издание напоминает, что Ивченко активно "прислуживал россиянам" и, например, в 2020 году он передал столичный спортивный комплекс в управление общественной организации, подконтрольной россиянам. Вместе с супругой, столичным нотариусом Анастасией Ивченко, они также фигурировали по делу о рейдерском захвате недвижимости в пользу нескольких граждан России.

Кроме того,декларация Ивченко, когда-то вошедшего в топ-10 самых богатых судей Киева, также ожидает проверки: за 2023 год у его жены, частного нотариуса Анастасии Владимировны Ивченко, втрое выросли доходы. Несколько имений в Киевской области, которые числятся за ними в госреестре, супруги решили не декларировать, что должны вызвать особый интерес в НАПК и НАБУ. Как и тот факт, почему судья, принимавший решение исключительно в пользу Кремля, имея пророссийскую позицию, продолжает работать в украинских судах.