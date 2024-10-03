В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны раскрыли детали

Министерство обороны Украины планирует ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Уже тестируется функциональность такого новшества. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

По словам Черногоренко, QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение «Резерв+» мгновенно проверить действительность документа.

В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

— силу повестки;

— дату и номер документа;

— ТЦК, издавший повестку;

— имя лица, подписавшего документ;

— назначение повестки (уточнение данных, направление на ВЛК, боевая повестка) и другие детали.

Напомним, в Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток.