В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны раскрыли детали

Министерство обороны Украины планирует ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Уже тестируется функциональность такого новшества. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.
По словам Черногоренко, QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение «Резерв+» мгновенно проверить действительность документа.
В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:
— силу повестки;
— дату и номер документа;
— ТЦК, издавший повестку;
— имя лица, подписавшего документ;
— назначение повестки (уточнение данных, направление на ВЛК, боевая повестка) и другие детали.
Напомним, в Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток.