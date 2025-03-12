Британия помогла Украине и США достичь договоренностей в Джидде, — BBC

Великобритания была «непосредственно вовлечена» в достижение договоренностей между США и Украиной относительно предложенного перемирия с Россией. Об этом сообщают правительственные источники Соединенного Королевства в комментарии BBC.

В течение последней недели европейские лидеры во главе с британским премьером Киром Стармером активно работали над тем, чтобы восстановить доверие между США и Украиной. Премьер Великобритании назвал достигнутые договоренности «выдающимся прорывом» и подчеркнул, что это «важный момент для мира в Украине».

По словам британских источников, советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл совместно со своим американским коллегой Майком Волцом, а также представителями Франции и Германии, разрабатывал план прекращения огня и дальнейшие шаги для его реализации.

На выходных Пауэлл посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и помогал подготовить письменное предложение. Документ предусматривал временную паузу в боевых действиях и дальнейшие меры по укреплению доверия, в частности обмен военнопленными, возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, и освобождение мирных жителей.

Согласованное Киевом и Вашингтоном предложение стало основой для соглашения, заключенного во вторник в Саудовской Аравии.

После завершения переговоров в Джидде Кир поздравил украинскую и американскую делегации с достигнутыми договоренностями, подчеркнув, что «теперь мы все должны удвоить наши усилия», чтобы обеспечить реальное мирное соглашение для Украины.

В субботу Стармер планирует провести телефонный разговор с лидерами, которых он называет «коалицией желающих», чтобы обсудить миротворческие инициативы, направленные на предотвращение будущих военных действий со стороны России.

Британский источник отмечает: «Мяч твердо на стороне России. Будут ли они отвечать взаимностью и прекратят боевые действия, чтобы позволить серьезные переговоры о прочном мире, или будут продолжать убивать невинных мирных жителей?».

Напомним, Британия проведет второй саммит по Украине уже на этой неделе.