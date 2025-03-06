Ученые поведали о пользе… бессонницы

Международная группа экспертов поведала о пользе бессонницы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что нарушение сна способно ослаблять пугающие воспоминания.

Опыт проводили на мышах.

Выяснилось, что лишь шесть часов бодрствования после травмирующего события снижают интенсивность страха.

Указывается, что данный процесс сопровождался увеличением уровня мРНК, кодирующей фактор нейротрофического роста мозга, который играет важную роль в перестройке нейронных связей.

Ученые поясняют, что психологическая травма оказывает большое влияние на сон: пострадавшие нередко страдают от бессонницы, ночных кошмаров и повышенной тревожности, что мешает полноценному отдыху.

В то же время, сон может способствовать закреплению пугающих воспоминаний, усиливая симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Впрочем, исследования на животных демонстрируют, что если человека лишить сна в первые часы после травмирующего события, воспоминания о нем становятся менее устойчивыми.

Специалисты анализировали влияние отсроченного нарушения сна на закрепление страха у мышей.

В этом эксперименте участвовали взрослые мыши C57BL/6, широко используемые в лабораторных исследованиях.

Сперва грызунов научили ассоциировать определенный звук с электрическим разрядом, вызывая у них страховую реакцию, потом их оставили в покое на восемнадцать часов, после чего разделили на две группы.

Информируется, что одна группа подвергалась шести часам бодрствования с помощью мягких раздражителей: изменения обстановки в клетке, легких прикосновений и звуков. Вторая группа оставалась нетронутой и могла спать.

Сообщается, что животные, лишенные сна, демонстрировали меньший страх перед условным звуком сразу после эксперимента и спустя сутки. Также у них наблюдалось повышение уровня мРНК, особенно в области миндалины, то есть ключевой структуры мозга, отвечающей за обработку страха.

Выдвинуто мнение, что эффект вызван не нарушением консолидации памяти, а активным подавлением страха через НТРМ-опосредованные изменения в мозге.

Говорится: «Если удастся безопасно снизить выраженность пугающих воспоминаний, это может привести к новым методам лечения состояний, вызванных травмой».

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