Гастроэнтеролог призвала пожилых людей включить в свой рацион семена льна

Российский гастроэнтеролог Калимат Багатова дала совет пожилым людям. Рекомендует включить в рацион питания семена льна.

Она объяснила: «Семена льна активно участвуют в моторике кишечника, а у нас пожилые люди часто сталкиваются с проблемой запоров. Данный продукт участвует в борьбе с запорами, в борьбе с метеоризмами, улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, вследствие чего неприятные симптомы ослабевают или даже при длительном употреблении семян льна уходят».

Специалист говорит, что следует заваривать семена перед употреблением, а также добавлять их в каши или иные готовые блюда.

Говорится: «Единственное противопоказание: именно в виде семян не рекомендуется их употреблять тем, у кого есть дивертикулярная болезнь ободочной кишки, потому что у таких людей злоупотребление семенами может привести к дивертикулиту. Это такое воспалительное заболевание кишечника».

Ранее иранцы рассказали о небывалой пользе помидоров.