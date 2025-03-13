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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 890 250 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 890 250 солдат

Александр Панько
13.03.25 07:56
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 890 250 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 13 марта.

Сообщается, что были ликвидированы уже 890 250 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 307 танков, 21 432 боевые бронированные машины, 24 409 артиллерийских систем, 1 314 РСЗО, 1 103 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 983 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 121 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 40 355 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 777 единиц специальной техники.

Ранее делегация Украины объявила итоги переговоров с США.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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