Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров, — The Guardian

Россия хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров, — The Guardian

Александр Панько
06.03.25 15:53
149
Россия хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров, — The Guardian

Российские оккупационные войска посылают своих солдат на штурмы в попытке захватить плацдарм на правом берегу Днепра на Херсонщине, чтобы получить территориальные достижения перед потенциальными мирными переговорами. Об этом пишет The Guardian.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин говорит, что российские войска постоянно пытаются переправляться в четырех местах. В Москве хотят таким образом обосновать свои претензии на всю область.

«Они пытаются пересечь границу каждый день. Мы слышали от нашей разведки, что российский заместитель командующего сказал войскам в этом районе, что они должны форсировать реку любой ценой, хотя не все солдаты готовы это сделать», — пояснил Прокудин.

Глава ОВА добавил, что насколько он понимает, россиянам приказали «сделать правый берег частью переговоров». Для этого оккупанты должны захватить село на этом берегу реки, хотя пока они и не смогли этого сделать.

В этих попытках враг несет большие потери. Документы, изъятые у солдат РФ, показали, что некоторые из них были недавно завербованы, в то время как другие воевали в Украине более двух лет.

Херсонская область была оккупирована с начала полномасштабного вторжения, однако 11 ноября 2022 года Херсон был освобожден. По сей день правобережье контролируется Силами обороны Украины.

Прокудин считает, что Россия пытается «поставить галочку», чтобы показать, что свое присутствие на правом берегу Днепра и таким образом претендовать на всю область. И усилия врага стали особенно актуальными с началом различных процессов, которые происходят в контексте будущих переговоров.

«Российские наступательные действия происходят в четырех местах: через болотистые острова в устье Днепра, коварную серую зону; автомобильный и железнодорожный мосты в Антоновке к востоку от Херсона; и за ними — села Львовское и Змиевка, последнее из которых находится выше по течению от разрушенной дамбы Новой Каховки», — говорится в материале.

Напомним, Путину придется пойти на уступки на переговорах для завершения войны.

Тэги: Россия, Херсонская область, захват территорий

Комментарии

Статьи

03.03.25 23:42

Карточный домик по-украински: глава Нацбанка превратил благотворительность в бизнес?

Автор: Наталя Лозова, для «Фраза»

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.03.25 16:44

Оружие, на которое США тратят миллиарды, становится неактуальным, — NYT

06.03.25 16:26

Погода продолжит радовать украинцев теплом в ближайшие дни

06.03.25 16:05

Фицо отказался помогать Украине во время войны

06.03.25 15:09

Туск призвал Европу вооружаться

06.03.25 14:58

Ученые узнали, когда во Вселенной появилась вода

06.03.25 14:50

Ученые поведали о пользе… бессонницы

06.03.25 14:27

Европа готовится к новой волне беженцев из Украины

06.03.25 13:49

Трамп намерен отгородиться от Мексики стеной

06.03.25 13:39

Американцы поведали о небывалой пользе манго

06.03.25 13:16

Европейские лидеры стремятся «за несколько дней» создать мирный план для Украины, — Reuters

06.03.25 12:17

В ЕС обсудят размещение войск в Украине, — СМИ

06.03.25 10:22

У Трампа назвали условие для возобновления помощи Украине

06.03.25 10:10

Украина и Европа готовят важный план

06.03.25 09:37

Белый дом назвал причину остановки помощи Украине

05.03.25 16:53

Зеленский сделал заявление о требованиях России к Украине

05.03.25 13:47

США провели тайные переговоры с Зеленским, — СМИ

05.03.25 13:14

В ЕС планируют рассмотреть трибунал для Путина за преступления войны

05.03.25 12:51

Китай может отправить свои войска на временно оккупированные территории Украины

05.03.25 10:05

Трамп рассказал о письме Зеленского и переговорах по Украине

28.02.25 09:22

Трамп сделал ряд громких заявлений перед встречей с Зеленским

28.02.25 10:57

Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, — Bloomberg

28.02.25 16:13

Эксперты попытались установить форму Вселенной

28.02.25 11:28

Стало известно, кому из мужчин можно будет выезжать за границу с 1 марта

28.02.25 15:01

Орбан резко выступил против членства Украины в ЕС

28.02.25 16:07

Ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период

04.03.25 00:01

Названы возрасты, в которых люди стареют быстрее всего

03.03.25 14:34

Ученые рассказали о загадочной заразе в Сенегале

28.02.25 14:05

Выяснилось, какой будет погода в Украине в первые выходные весны

28.02.25 16:53

США развернут гиперзвуковое оружие до конца года, — СМИ

Фото и Видео
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди