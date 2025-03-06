Фицо отказался помогать Украине во время войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал громкое заявление по поводу помощи Украине во время войны. Оно прозвучало накануне саммита ЕС.

Политик сказал: «Еще одна тема, которая не решена. Это рассуждение о том, что глава европейской дипломатии Кая Каллас хотела бы прийти с предложением о каком-то срочном сборе, говорится о сумме от 20 до 40 миллиардов евро, а этот сбор должен быть сделан так: каждое государство внесло бы свой вклад из своего собственного бюджета».

Он добавил: «Когда мы это смотрели, в Словакии это было бы 160-260 миллионов евро. Так я вам хочу сказать очень четко: за это голосовать не будем».

Чиновник считает, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с нашей страной.

Роберт Фицо резюмировал: «Я не могу себе представить, чтобы мы, когда сами страдаем от консолидации бюджета, дали четверть миллиарда для военных расходов, а с этого еще половина будет украдена, для этого нет никаких причин».

Ранее Фицо назвал Зеленского врагом.