Американцы поведали о небывалой пользе манго

Эксперты из Технологического института Иллинойса в США поведали о пользе манго. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневное употребление двух порций свежего манго может серьезно снизить уровень инсулина и повысить чувствительность к нему у людей с избыточным весом и хроническим воспалением.

В опыте участвовали 48 человек в возрасте от 20 до 60 лет с избыточным весом и признаками хронического воспаления, которых разделили на две группы.

Указывается, что одна группа ела свежие манго (сорта Kent и Keitt), а другая употребляла аналогичный по калориям десерт (итальянский лед, похожий на сорбет).

Четыре недели спустя у тех, кто ел манго, фиксировалось снижение инсулинорезистентности (по модели HOMA-IR), улучшение работы поджелудочной железы и способности организма регулировать уровень сахара в крови и снижение концентрации инсулина в ответ на нагрузочный тест с глюкозой.

Сообщается, что в контрольной группе подобных изменений не произошло, а вес участников даже немного увеличился, в отличие от группы, потреблявшей манго.

Ученые говорят, что такие результаты опровергают миф о том, что манго может способствовать набору веса и диабету из-за высокого содержания сахара.

Отмечается: «Мы видим, что манго не только не приводит к увеличению веса, но и может улучшать контроль уровня сахара в крови благодаря своим антиоксидантным свойствам».

Резюмируется, что это открытие подтверждает, что включение свежих фруктов, в частности манго, в рацион способствует поддержанию здоровья сердца, управлению весом и контролю уровня сахара в крови.

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