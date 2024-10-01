Си Цзиньпин объявил Тайвань «неприкосновенной территорией Китая»

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин подтвердил свое обещание добиться «воссоединения» с демократическим Тайванем. Об этом сообщает государственное агентство «Синьхуа».

«Тайвань является неприкосновенной территорией Китая», — сказал он.

Он призвал «решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня».

На торжественном собрании в честь 75-летия основания Китайской народной республики 30 сентября Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул свою решимость добиться «полного воссоединения Родины».

«Это необратимая тенденция, дело справедливости и общее стремление народа. Никто не может остановить ход истории», — сказал он трем тысячам людей, собравшимся в Доме народных собраний в Пекине.

День образования КНР отмечается 1 октября.

Напомним, Си Цзиньпин заявил, что не существует силы, которая может помешать «воссоединению» Китая с Тайванем.