Китаец поубивал людей ножом в супермаркете

В китайском Шанхае произошла страшная бойня. О ней поведали правоохранители района Сунцзян.

Сообщается, что37-летнего мужчину по фамилии Линь напал на людей с ножом в местном супермаркете.

Жертвами стали как минимум три человека.

Еще пятнадцать людей получили ранения – их госпитализировали. Медики уверяют, что их жизням ничего не угрожает.

Говорится, что отморозка уже задержали.

Уже установлено, что мужчина приехал в Шанхай, чтобы выместить на ком-то злобу из-за личных финансовых сложностей.

Ранее в Китае человек с ножом напал на больницу.