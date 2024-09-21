28 дней спустя 2 (2025): продолжение суперпопулярного фильма сняли на iPhone 15

Продолжение постапокалиптического фильма «28 дней спустя» сняли на iPhone 15 Pro Max. Об єтом пишет Wired со ссылкой на источники в съемочной группе.

Для съемок триллера «28 дней спустя 2» несколько смартфонов были оборудованы специальными объективами и установлены на штативы. Как сообщает издание, проект может стать самой дорогой картиной, снятой на телефон, с бюджетом в $75 миллионов.

«28 дней спустя» (28 Days Later) — британский постапокалиптический фильм ужасов режиссёра Дэнни Бойла.

Премьера сиквела «28 дней спустя 2» запланирована на 20 июня 2025 года.