В США шериф застрелил… судью

В американском городе Уайтберг (штат Кентукки) произошло громкое преступление. Тут шериф округа Летчер Микки Стайнз застрелил судью Кевина Маллинза в его же кабинете.

Инцидент произошел накануне, в четверг, 19 сентября.

Известно, что шериф вошел в кабинет судьи и попросил собравшихся там людей оставить их наедине, после чего раздались выстрелы.

Отметим, что шериф вышел с поднятыми руками и сдался полиции.

Погибший судья получил признание за свои усилия по лечению наркозависимых, вместо того, чтобы заключить их в тюрьму.

Сейчас мотив этого преступления остается неясным.

Идет расследование.

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