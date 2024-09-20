В США шериф застрелил… судью

В американском городе Уайтберг (штат Кентукки) произошло громкое преступление. Тут шериф округа Летчер Микки Стайнз застрелил судью Кевина Маллинза в его же кабинете.
Инцидент произошел накануне, в четверг, 19 сентября.
Известно, что шериф вошел в кабинет судьи и попросил собравшихся там людей оставить их наедине, после чего раздались выстрелы.
Отметим, что шериф вышел с поднятыми руками и сдался полиции.
Погибший судья получил признание за свои усилия по лечению наркозависимых, вместо того, чтобы заключить их в тюрьму.
Сейчас мотив этого преступления остается неясным.
Идет расследование.
Ранее в США расстреляли детей – погиб ребенок.