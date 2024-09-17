На кино в Украине дадут намного меньше денег

В 2025-м году украинское кино получит намного меньше денег. Об этом сказано в законопроекте о государственном бюджете №12000.

Предусматривается сокращение бюджета Государственного агентства Украины по кино на 69,2%.

На структуру в следующем году хотят выделить лишь 204,1 миллиона гривен.

Из них 30,4 миллиона гривен потратят на руководство и управление в сфере кинематографии и а 173,7 миллиона гривен пойдут на государственную поддержку кинематографии, в частности документирование военных преступлений.

Стоит добавить, что в этом году на Госкино выделено 663,4 миллиона гривен (28,7 миллиона гривен предусмотрены на руководство и управление в сфере кинематографии и 634,7 миллиона гривен ушли на государственную поддержку кинематографии, в том числе документирование военных преступлений).

Ранее был назван фильм, который представит Украину на премии «Оскар».