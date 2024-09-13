Дожди продолжат поливать Украину в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 13 сентября, в западных областях местами пройдут небольшие дожди. Днем на Закарпатье прогнозируется умеренный дождь. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром местами будет туман. Ночью плюс 10-15, днем 21-26 тепла. В Карпатах ночью плюс 6-11, днем 15-20 тепла. На востоке прогреется до плюс 30.

В Киеве завтра днем пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем около 25 тепла.

Информируется также, что в субботу, 14 сентября, в Украине, кроме юго-восточных регионов, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. В западных и Винницкой областях, значительные, ночью в Карпатах и Закарпатье сильные дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 14-19°, на юге до 22 тепла, днем плюс 24-29, на востоке и юго-востоке местами 30-31 тепла. В западных областях ночью плюс 11-16, днем 15-20 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

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