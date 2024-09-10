В одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции

В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одной из общеобразовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра по контролю и профилактике болезней.

Больных учеников обследовали на кишечную группу инфекций. Часть детей находится на стационарном лечении, другие лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

ГУ «Киевский городской ЦКПХ Министерства здравоохранения» сообщила соответствующие службы об инциденте. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции.

Острые кишечные инфекции — одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также при несоблюдении гигиены рук.

Напомним, в Киеве ввели карантин из-за амброзии.